Wekdienst van 5 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen!

Een gebied met regen en motregen trekt in de loop van de ochtend via de Wadden weg. Op de meeste plekken blijft het vandaag bewolkt. Het wordt 's middags een graad of 7. Komende week wordt het kouder en vanaf woensdag gaat het 's nachts weer vriezen.

Wat heb je gemist?

Amerikaanse ministerie van Justitie in beroep tegen opschorting inreisverbod

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is officieel in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter om het tijdelijke inreisverbod op te schorten. Het Witte Huis had al aangekondigd dat het besluit zal worden aangevochten. "We zullen winnen", zei Trump in Florida tegen journalisten.

Met het tijdelijke inreisverbod wilde president Trump voorkomen dat mensen uit zeven moslimlanden naar de VS konden reizen, maar een rechtbank in Seattle zette daar een streep door. De zaak was aangespannen door de staat Washington. Volgens de openbaar aanklager is het inreisverbod in strijd met de grondwet en werkt het discriminatie in de hand.

De rechter die het inreisverbod opschortte, James Robart, is waarschijnlijk niet erg onder de indruk van het hoger beroep, zegt een man die jarenlang met hem samenwerkte.