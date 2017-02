Tientallen doden door sneeuw in Pakistan en Afghanistan

In Pakistan zijn zeker dertien mensen omgekomen door een lawine. Die vond plaats in de stad Chitral, in het uiterste noorden van het land en niet ver van de grens met Afghanistan. Een groot deel van de stad is bedekt onder een dikke laag sneeuw.

Meerdere huizen raakten bedolven onder de lawine. Die ontstond door hevige sneeuwval in het gebied. Reddingswerkers zoeken onder de sneeuw nog naar overlevenden. Er worden enkele mensen vermist.

Lawines komen vaker voor in het noorden van Pakistan. Het gebied telt veel gletsjers, die de voornaamste bron van watervoorziening zijn voor landbouw, industrie en huishoudens.

Gestrand

Ook delen van Afghanistan zijn bedolven onder een dik pak sneeuw. In het noorden van het land zijn de afgelopen twee dagen zo'n twintig mensen om het leven gekomen door lawines, ingestorte daken en ongelukken.

Op de snelweg tussen de hoofdstad Kabul en Kandahar kwam 250 voertuigen vast te zitten in de sneeuw; politie en leger kwamen de inzittenden te hulp.