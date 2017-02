Rechter die inreisverbod opschortte is alom gerespecteerd

Bij een hoorzitting hierover in de zomer van 2015, toen er in de VS veel demonstraties en rellen waren naar aanleiding van dodelijk geweld van blanke politieagenten tegen zwarten, liet Robart duidelijk merken aan welke kant hij stond.

"Het belang van deze zaak blijkt voor mij uit het nieuws", zei hij toen hoofdschuddend en zuchtend. "Volgens gegevens van de FBI gaat het bij dodelijk politiegeweld om 41 procent zwarte mensen, terwijl ze maar 20 procent van de bevolking uitmaken in de steden waar het gebeurt. 41 procent van de slachtoffers, 20 procent van de bevolking. Black lives matter." Beladen woorden, zeker uit de mond van een rechter: hij verwees ermee naar de beweging die aandacht vraagt voor het structurele politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Geen bewijs

Met de advocaat die in de zaak over het inreisverbod namens het ministerie van Justitie kwam uitleggen waarom zo'n verbod nodig is had Robart weinig geduld. Hij vroeg haar of er sinds de aanslagen van 11 september 2001 terroristische acties zijn geweest van mensen uit een van de zeven landen waarvoor het verbod geldt. De vrouw wist het niet.

"Het antwoord is nee", sneerde Robart. "U komt hier betogen dat we ons moeten beschermen tegen mensen uit die landen, maar er is geen enkel bewijs dat dat ondersteunt."