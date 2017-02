Ministerie Justitie VS vecht opschorting inreisverbod aan

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter om het tijdelijke inreisverbod op te schorten. Het Witte Huis zei gisteren al dat het besluit zal worden aangevochten, en dat is nu dus officieel gebeurd.

Met het tijdelijke inreisverbod wilde president Trump voorkomen dat mensen uit zeven moslimlanden naar de VS konden reizen, maar een rechtbank in Seattle zette daar gisteren een streep door. De rechter in kwestie kreeg er van Trump flink van langs op Twitter.

De zaak tegen de omstreden maatregel was aangespannen door de staat Washington. Volgens de openbaar aanklager is het inreisverbod in strijd met de grondwet en werkt het discriminatie in de hand.