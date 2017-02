Djokovic al zeker van kwartfinales Davis Cup, Zwitserland klaar

Australië, Frankrijk, Servië en de VS zijn al na drie partijen zeker van een kwartfinaleplaats in de Davis Cup. Van die vier landen rekenden alleen de Amerikanen af met een hoger geplaatste tegenstander.

Het als vijfde ingeschatte Zwitserland kwam er op het hardcourt in Birmingham zonder Roger Federer en Stan Wawrinka niet aan te pas. Jack Sock had in de eerste single geen kind aan Marco Chiudinelli, waarna John Isner Henri Laaksonen in vier sets aan de kant zette.

Op de tweede dag werd ook het dubbel door Sock/Isner eenvoudig in winst omgezet. Laaksonen/Adrien Bossel sleepte er nog twee tiebreaks uit, maar tot Zwitserse setwinst leidde dat niet.