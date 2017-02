Schotse Muir loopt Europese toptijd op 3.000 meter

De Britse atlete Laura Muir heeft bij indoorwedstrijden in Karlsruhe het elf jaar oude Europese record op de 3.000 meter uit de boeken gelopen.

De 23-jarige Schotse, die in 2015 vierde werd op deze afstand bij de EK in Praag, ging in Duitsland na 8.26,41 over de finish. Daarmee was ze 1,45 seconden sneller dan Lilija Sjoboechova in 2006 in Moskou.

Mondiaal gezien werd er slechts vier keer een snellere tijd gelopen op de 3.000 meter indoor. Het wereldrecord is sinds 2014 met 8.16,60 in handen van de Ethiopische Genzebe Dibaba.

De EK indoor zijn van 3 tot 5 maart in Belgrado.