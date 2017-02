Aanvaller Louvre kan worden ondervraagd

De Egyptische aanvaller die gisteren bij het Louvre door militairen werd neergeschoten, kan worden ondervraagd. Zijn toestand is goed genoeg, zegt het OM in Parijs.

De 29-jarige Egyptenaar Abdullah al-Hamamy viel gisteren bij de ingang van het Louvre militairen aan met een kapmes, terwijl hij Allahu Akbar riep. Hij werd daarop beschoten en onder meer in zijn buik geraakt. President Hollande sprak van een terroristische aanslag.

Artsen stelden vandaag vast dat de Egyptenaar niet meer in levensgevaar is. Het museum ging vandaag weer open.

Geen explosieven

De aanvaller droeg een rugzak met verfbommen, maar had geen explosieven bij zich.

Zijn vader zegt tegen persbureau Reuters dat zijn zoon geen islamist is. Volgens hem zeggen de Franse autoriteiten dat alleen maar om zich niet te hoeven verantwoorden voor het brute geweld dat ze tegen hem hebben gebruikt.

Zakenreis

Volgens de vader werkte zijn zoon in de Verenigde Arabische Emiraten en was hij voor een zakenreis in Parijs.

De Franse autoriteiten zeggen dat Al-Hamamy op 26 januari met een toeristenvisum uit Dubai kwam.