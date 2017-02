Bosnië en Herzegovina volgende tegenstander Davis Cup-team

Begin april

Over twee maanden, op 7, 8, en 9 april, staat een plek in de play-offs voor de wereldgroep op het spel. Of Oranje een uit- of thuiswedstrijd speelt, wordt door loting bepaald.

Nederland hoeft dit weekend niet in actie te komen omdat het een bye had. De ontmoeting met Bosnië en Herzegovina wordt de eerste wedstrijd met Paul Haarhuis als captain.