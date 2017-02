Sociaal-liberaal Macron lijkt nu grootste tegenstander van Le Pen

In Frankrijk barst de strijd om het presidentschap echt los, nu drie kandidaten hun programma presenteren in Lyon.

Marine Le Pen van de rechts-populistische partij Front National, Emmanuel Macron van de links-liberale beweging En Marche! en Jean-Luc Mélenchon van de extreem linkse partij Parti de Gauche maken dit weekend hun partijprogramma bekend. Het lijkt door de problemen van de conservatieve François Fillon nu ineens vooral te gaan tussen Le Pen en de progressieve liberaal Macron.

De verkiezingen in Frankrijk zijn op 23 april (eerste stemronde) en 7 mei 2017 (tweede stemronde).

Schandaal

De door een schandaal geplaagde Fillon van Les Républicains is niet in Lyon. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw jarenlang een riant salaris te hebben betaald voor een nepbaan als zijn parlementair assistent. Door dat schandaal is hij sterk gedaald in de peilingen.

Le Pen, die al voor lag in de peilingen, loopt verder uit. Ze staat in de peilingen op een kwart van de stemmen. Maar ook Emmanuel Macron (39) profiteert van de neergang van Fillon; hij is opgeklommen tot zo'n 20 procent en heeft daarmee Fillon ingehaald.

Jong en charismatisch

Macron stapte in 2015 uit de socialistische partij en verliet vorig jaar ook de regering om namens het door hem opgerichte En Marche! mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Hij noemt zichzelf een liberaal, maar geen 'ultra-liberaal' en hoewel hij zichzelf niet meer beschouwt als socialist, is hij wel voorstander van "collectieve solidariteit". Hij is pro-markt en pro-Europa. Zijn partij is volgens hem "de enige pro-Europese politieke kracht in Frankrijk".

"Hij is enorm populair: hij is jong, hij is charismatisch, hij zegt niet links en niet rechts te zijn en dat spreekt heel veel kiezers aan die de oude linkse en rechtse partijen een beetje zat zijn", vertelt NOS-correspondent Frank Renout. "Hij is 'the new kid on the block' en daar profiteert hij van."

Kiesstelsel

Hoewel Le Pen dus de leiding heeft, is het volgens Renout nog maar de vraag of zij ook echt de nieuwe Franse president wordt. Het Franse kiesstelsel zit haar in de weg, zegt hij.

"In de eerste ronde, als iedereen nog meedoet, zal ze naar verwachting als eerste eindigen. Maar in de tweede ronde moet ze het opnemen tegen de andere kandidaat met de meeste stemmen. De verwachting is dat dan alle Fransen die haar niet als president willen, massaal op de andere kandidaat stemmen."