Misschien, heel misschien kunnen we volgend weekend schaatsen

De voorspellingen brengen op dit moment nog wat twijfels, maar de kans op schaatsen is er dus wel.

Windrichting

De reden voor de vorst is de windrichting. De wind komt vanaf deze week uit het oosten en brengt de kou vanuit het oostelijke gedeelte van Europa mee. Afgelopen week was er een zuidelijke windrichting, die er dus voor zorgde dat warmte deze kant op kwam. "Maar de kou is nooit ver weg geweest", zegt Verhoef.

De gemiddelde temperatuur van de afgelopen dertig jaar voor deze periode is ongeveer 6 graden overdag en 1 's nachts. Het is dit jaar dus een stuk kouder. "Vorige jaren hebben we gewoon echt zachte winters gehad, maar deze kou blijft nog wel even", sluit Verhoef af.