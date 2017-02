Colombiaanse jongen verdacht van ruim dertig moorden

De Colombiaanse politie heeft een jongen van 17 opgepakt op verdenking van het plegen van meer dan dertig moorden. Na een zoektocht van vier maanden werd hij afgelopen week opgepakt in de stad Cali.

Volgens justitie begon de jongen als 12-jarige met moorden. Hij werd al snel berucht als het meedogenloze hoofd van een bende drugssmokkelaars en moordenaars in het zuiden van de stad. Hij zou niet alleen moorden hebben gepleegd, maar ook mensen hebben afgeperst, ontvoerd en beroofd.

Dubbele moord

Zijn laatste misdrijf was in september. Toen pleegde hij een dubbele moord in een winkelcentrum in Cali. Justitie heeft geen moeite met het bewijs: op beveiligingsbeelden is volgens de aanklager duidelijk te zien dat hij de dader is.

Vanwege de strenge privacyregels voor minderjarigen in Colombia, is de identiteit van de jongen niet bekendgemaakt. De autoriteiten noemen hem bij zijn bijnaam "Frijolito" (Boontje).