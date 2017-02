Geen A-finale voor shorttrackers, diskwalificatie Knegt

Bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dresden hebben de Nederlandse heren op de 1.000 en de eerste 1.500 meter naast een plaats in de A-finale gegrepen.

Dennis Visser en Daan Breeuwsma kwamen op respectievelijk de 1.000 meter en de 1.500 meter het verst. Zij eindigden in hun race in de halve finales als derde en werden naar de B-finale verwezen.

Voor Sjinkie Knegt viel het doek op de 1.000 meter in de kwartfinales. De Fries werd gediskwalificeerd omdat hij in zijn race de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon had geblokkeerd. Itzhak de Laat werd al in een eerder stadium uitgeschakeld.

