Storm richt veel schade aan in Zuidwest-Frankrijk

Het zuidwesten van Frankrijk is getroffen door een zware storm. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is groot. Zo'n 250.000 huishoudens zitten zonder stroom, doordat elektriciteitskabels beschadigd zijn geraakt.

Op veel plaatsen zijn bomen omgewaaid. In Lacanau, bij Bordeaux, is een boom op een auto gevallen; de bestuurder kon ongedeerd uit de auto komen.

Op straat in Bordeaux zijn windstoten gemeten van 120 kilometer per uur. Aan de kust kwamen windstoten van 150 kilometer per uur voor.

De autoriteiten noemen de storm uitzonderlijk. Alle trams in Bordeaux werden een tijd stilgezet, het treinverkeer werd gestaakt, en in de stad zijn schuilplaatsen geopend.