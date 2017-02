Six Nations van start met Schotland-Ierland

Visser (nog) niet in Schots team

De toernooizege lijkt voor de Schotten nog te vroeg te komen. Zij kunnen elk land goed partij bieden, maar op de meet komen ze toch nog tekort. Of Tim Visser een bijdrage gaat leveren tijdens dit toernooi is de vraag. De in Nederland geboren rugbyer is voor het eerste duel gepasseerd.

Frankrijk bouwt volop aan het team dat in 2019 hoge ogen moet gooien tijdens het WK in Japan. Misschien kunnen de Fransen tijdens deze Six Nations al voor een verrassing zorgen. Voor Italië lijkt een figurantenrol weggelegd, maar wie weet zijn ze tot een stunt in staat.