Louvre weer open na aanval met machete op militair

Het Louvre in Parijs is vanmorgen weer opengegaan na het incident van gisteren in een nabijgelegen ondergronds winkelcentrum. Een Egyptische man ging een militair te lijf met een machete, "Allahoe Akbar" roepend. De autoriteiten gaan uit van een mislukte terreuraanslag.

De aangevallen militair raakte lichtgewond. Een collega van hem schoot de man neer. De omgeving werd afgesloten en het museum ging dicht.

Kort voor het museum vanmorgen weer openging, stonden bezoekers in de rij om naar binnen te mogen. Zoals gebruikelijk werden hun tassen door bewakingspersoneel onderzocht. Met mitrailleurs bewapende militairen hielden toezicht, net als voor de aanslag.

Stabiel

Volgens persbureau AFP is de dader vermoedelijk een 29-jarige Egyptenaar die in de Verenigde Arabische Emiraten woont. Hij zou een week geleden in Frankrijk zijn aangekomen en een duur appartement op de Champs-Élysées hebben gehuurd.

Het Openbaar Ministerie in Parijs maakte gisteravond bekend dat hij er slecht aan toe is, maar dat zijn toestand stabiel is.

Daling

Het Louvre is een toeristische trekpleister van formaat. Voor de aanslagen in 2015 in Parijs trok het zo'n 9 miljoen bezoekers per jaar. Het afgelopen jaar waren dat er 7,3 miljoen, waarmee het Louvre het drukst bezochte museum ter wereld blijft.