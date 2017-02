Kittel pakt derde etappe en eindzege in Dubai

Marcel Kittel heeft de ook vijfde en laatste etappe in de Ronde van Dubai gewonnen. De Duitser van QuickStep reed onbedreigd naar zijn derde ritwinst en de zege in het eindklassement. Elia Viviani werd tweede, voor Riccardo Minali. Dylan Groenewegen werd tiende in de etappe maar behield zijn tweede plaats in het eindklassement.

Floris Gerts zat in de ontsnapping van de dag. De Nederlandse renner in dienst van BMC reed met zijn drie vluchtmakkers lang voorop, maar aan het einde fungeerden ze als kanonnenvoer voor de vele sprinttreinen.

En zo was de hoofdrol in Dubai elke dag weggelegd voor Kittel. Want de enige dag waarop hij niet wist te winnen, reed hij als gevolg van een elleboogstoot rond met een bebloed gezicht. Astana-renner Andrej Grivko had buiten het zicht van de camera's uitgehaald naar de Duitser waarop de jury besloot de Oekraïner te diskwalificeren.

Elke etappe een massasprint

De Ronde van Dubai was ook dit jaar weer een prima koers voor de sprinters: alle vier de etappes eindigden in een spurt. De enige etappe die voor een versplinterd peloton had kunnen zorgen, werd vanwege harde wind en zandstormen afgelast.