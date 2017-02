Bij een meubelzaak aan de Meubelboulevard in Heerlen is afgelopen nacht een auto naar binnen gereden, meldt 1Limburg.

De auto bleef na de crash achter in de zaak. Na een zoektocht in de buurt vonden de agenten de bestuurder. Die was onwel geworden door alcohol en drugs, vertelt de politie.

De pui van de zaak en een deel van de spullen in de winkel waren flink beschadigd. De bestuurder is aangehouden.