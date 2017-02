Goed nieuws: 'Belgische ABBA' en de economie gaat prima

Deze week was het weer tijd voor grappige filmpjes voor president Donald Trump. Was het twee weken geleden nog The Netherlands Second, dat is nu voorbij. Ten minste, dat zeggen deze landen. Andere Europese programmamakers willen namelijk niet achter blijven na het filmpje van Zondag met Lubach en presenteren hun land ook aan president Trump.

Zoals bijvoorbeeld België. "Brussel is inderdaad een hel, zoals je de stad eerder al noemde, Trump. Maar de rest van ons land is geweldig", zeggen de Belgen in hun filmpje. "Behalve het Frans-sprekende gedeelte. Dat is net Mexico." Ook wordt in het filmpje de band ABBA genoemd. "ABBA is de beroemdste Belgische band ooit. Of nouja, ze zijn Zweeds. Maar volgens alternatieve feiten komen ze uit België. We zweren het."