Golfer Bowditch drinkt te veel na matige prestatie

Een opmerkelijk verhaal over Steven Bowditch. De Australische golfer haalde op het Phoenix Open de cut niet en baalde daar zo van dat hij het op een drinken zette.

Met een riant alcoholpromillage werd hij een paar uur later door agenten van de weg werd geplukt. Hij had van de organisatie een auto geleend en reed daarmee slingerend over de wegen van de Amerikaanse staat Arizona. Even later vond de politie hem slapend op zijn stuur voor een stoplicht.

In het bloed van Bowditch zal een alcoholpromillage van twee.

Spannend op de golfbaan

Het Phoenix Open gaat een spannende tweede deel van het weekend in. Met nog twee dagen te gaan, leiden Byeong Hun-an en Brendan Steele met -10. Matt Kuchar, Martin Laird, Hideki Matsuyama en Sung Kang volgen op één slag.

De Amerikaan Steele speelde een stuk constanter dan in de eerste ronde. Dankzij vier birdies kwam hij uit op 67 slagen. In de eerste ronde wisselde hij nog zeven birdies af met een eagle en drie bogeys. De Koreaan Byeong maakte zes birdies en een bogey.