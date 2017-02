Meerkampster Broersen maakt een compleet nieuwe start

Het heeft tijd gekost. Meerkampster Nadine Broersen geeft toe dat ze er veel moeite voor heeft moeten doen om het plezier in de atletieksport terug te vinden. Onder leiding van haar vroegere trainingsmaatje Pelle Rietveld is de voormalige wereldkampioene indoor druk bezig het verloren terrein te herwinnen. Dit weekeinde is de eerste test, de Nederlandse kampioenschappen meerkamp indoor. "Ik heb het gevoel dat ik opnieuw ben begonnen."

Broersen heeft een moeilijk (olympisch) jaar achter de rug. Rio werd bij lange na niet waar ze op gehoopt had. Blessures (aan enkel en knie) achtervolgden haar vanaf 2015. In 2014 veroverde ze in Sopot nog de wereldtitel indoor (vijfkamp). Het lukte haar een jaar later nog wel in Peking bij de WK in de buitenlucht mee te doen om de medailles (uiteindelijk vierde), maar daarna ging het mis.

Breuk

De tegenvallers stapelden zich op, waarna in de zomer van vorig jaar ook nog een breuk volgde met bondscoach Ronald Vetter. Vlak voor de Olympische Spelen besloot de atlete de samenwerking te beëindigen en haar eigen weg richting de Spelen in te slaan. Het werd met de dertiende plaats niet het succes waarop was gehoopt.

Wie Broersen afgelopen week op sportcentrum Papendal aan het werk zag, zag geen gefrustreerde atlete. De glimlach breekt weer geregeld door, met plezier werkt ze de trainingsopdrachten af. "Het heeft even geduurd voor ik het plezier terug had", zegt ze over de nasleep van het tegenvallende jaar 2016.