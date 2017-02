De sport van zaterdag bij de NOS

In Dresden worden dit weekend wereldbekerwedstrijden shorttrack verreden en Nederland is goed vertegenwoordigd. De verrichtingen van onder anderen Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting zijn te zien in het Sportjournaal en in de late uitzending van Studio Sport (23.35 uur).

Naast shorttrack is er in Studio Sport een verslag van de eerste rugbywedstrijd van de Six Nations: Schotland-Ierland. Het is een duel met een Nederlands tintje, want bij Schotland is Tim Visser een van de spelers.

In de uitzending zijn verder samenvattingen te zien van de NK meerkamp indoor, PSV-Telstar in de eredivisie vrouwen en als toetje FC Barcelona-Athletic Bilbao uit de Primera División.