Wekdienst van 4 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Rechter VS schort inreisverbod moslimlanden op



Een rechtbank in Seattle heeft het tijdelijke inreisverbod in de VS voor mensen uit zeven islamitische landen opgeschort. De zaak tegen de omstreden maatregel van president Trump was aangespannen door de staat Washington. Inwoners van de staat zouden er schade door lijden. Bovendien zou het inreisverbod discriminatie in de hand werken.

Luchtvaartmaatschappijen mogen nu op vluchten naar de VS weer mensen meenemen die getroffen werden door het inreisverbod. Een medewerker van een luchtvaartmaatschappij zegt dat de Amerikaanse grenscontrole dat heeft besloten.