Nefit waarschuwt voor brandgevaarlijke cv-ketels

Nefit ontdekte al in 2009 dat branderklemmen na onderhoud niet altijd goed worden vastgezet. Daardoor kunnen onderdelen smelten en kan uiteindelijk brand ontstaan. In de jaren daarna zijn de branders in veel toestellen door een nieuw type vervangen, maar nog niet bij allemaal.

Controle

Mensen die een Topline-ketel in huis hebben, wordt aangeraden contact op te nemen met de installateur of het onderhoudsbedrijf om te controleren of de oorspronkelijke branders eruit zijn gehaald. Wie geen vaste installateur of onderhoudsbedrijf heeft, kan via een knop op de website contact opnemen met Nefit.

Om hoeveel ketels het gaat, is niet duidelijk. In Nederland zijn vele honderdduizenden cv-ketels van Nefit geïnstalleerd. Het bedrijf uit Deventer is niet bereikbaar voor commentaar.