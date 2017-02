VS zet plaatsing antiraketsysteem Japan en Zuid-Korea door

Amerika houdt zich aan de afspraak met Japan en Zuid-Korea om dit jaar een gezamenlijk antiraketsysteem te bouwen. Dat is bedoeld om beide landen - en de omvangrijke Amerikaanse troepenmacht daar - te beschermen tegen een raketaanval door Noord-Korea.

Minister Mattis van Defensie heeft bij bezoeken aan Tokio en Seoel geprobeerd de zorgen bij zijn gastheren weg te nemen. Die waren ontstaan doordat Mattis' baas, president Trump, heeft gesuggereerd dat beide landen zelf kernwapens moeten verwerven in plaats van altijd maar op Amerikaanse bescherming te rekenen. De afspraak om het THAAD-raketafweersysteem neer te zetten is gemaakt door Trumps voorganger Obama.

Dreigend gedrag

"Noord-Korea gaat maar door met raketten lanceren, kernwapens ontwikkelen en dreigend gedrag vertonen met bijbehorende retoriek. We steunen onze vredelievende Zuid-Koreaanse bondgenoot om stabiliteit op het schiereiland en in de regio te garanderen", zei Mattis. De VS blijft zijn verplichtingen nakomen en aanvallen op Amerika of zijn bondgenoten zullen worden vergolden.

In die termen liet Mattis zich ook uit in Japan, waar hij tegen premier Abe zei dat de VS "stevig, honderd procent schouder-aan-schouder met u en het Japanse volk staat".