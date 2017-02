'Russische hackers probeerden ministeries NL binnen te dringen'

De Russische hackers die achter de inbraak in de computers van de Democratische partij in de VS zaten, hebben ook geprobeerd om binnen te komen bij Nederlandse ministeries. Het lijkt erop dat ze geen gevoelige informatie hebben buitgemaakt.

Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met een aantal deskundigen. De pogingen zouden de afgelopen maanden zijn gedaan door twee groepen, APT28 en APT29.

Die zijn gelieerd aan de Russische overheid en houden zich bezig met het verzamelen van politieke en militaire informatie, zoals het achterhalen van inloggegevens van overheidspersoneel.