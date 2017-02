Rechter VS schort immigratieverbod moslimlanden op

Een federale rechtbank in Seattle heeft het tijdelijke inreisverbod in de VS voor ingezetenen van zeven islamitische landen opgeschort. De opschorting is van toepassing voor het hele land en kan per direct ingaan.

De zaak tegen de omstreden maatregel van president Trump was aangespannen door de staat Washington, waarvan Seattle de grootste stad is. Volgens de openbaar aanklager lijden inwoners van de staat er schade door. Bovendien zou het inreisverbod strijdig zijn met de grondwet en discriminatie in de hand werken.

De regering zal naar verwachting in beroep gaan tegen het vonnis. Maar de aanklager was tevreden: de uitspraak laat volgens hem zien dat ook de president zich aan de wet moet houden. De aanklager, Bob Ferguson, is overigens een Democraat - openbaar aanklager is in de VS een gekozen functie waarvoor de politieke partijen kandidaten nomineren.

Bedrijven

Ook de staat Minnesota heeft zich bij de rechtszaak aangesloten. Grote Amerikaanse bedrijven die hun thuisbasis in Washington hebben, zoals onlinewinkel Amazon, onlinereisbureau Expedia en softwaregigant Microsoft steunen de zaak.

Er lopen in de VS nog meer rechtszaken tegen het inreisverbod. Zo heeft ook de staat Hawaii een zaak aangespannen, net als een aantal belangengroepen.