'Mensensmokkelaars moeilijk in de cel te krijgen'

Het is in Nederland lastig om mensensmokkelaars veroordeeld te krijgen. Hoewel er veel aandacht is voor de bestrijding van mensensmokkel komen er nauwelijks meer smokkelaars achter de tralies, concludeert het AD.

De krant heeft cijfers opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Vorig jaar is 42 keer een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd in een mensensmokkelzaak en dat is niet veel vaker dan de jaren ervoor. Wel werden er meer zaken geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs: 114 in 2016 tegen 76 het jaar daarvoor.

Volgens het Openbaar Ministerie worden er wel meer mensen gedagvaard (173 in 2016). Er worden ook meer straffen opgelegd, maar dat zijn vooral voorwaardelijke celstraffen.

"Het doel is niet meer om zo veel mogelijk mensen achter de tralies te krijgen, maar om het probleem beheersbaar te houden", zegt Wim de Bruin van het OM in de krant.

Bewijs

Het grote probleem bij de vervolging van smokkelaars is het vergaren van bewijs. De slachtoffers zijn vluchtelingen of migranten die veelal flinke bedragen hebben betaald voor hun reis en zo snel mogelijk asiel willen in Nederland of doorreizen naar een ander land. Zij hebben er geen belang bij om te getuigen tegen de smokkelaars.