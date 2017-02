Mysterie rond dood miljardair en schaakmecenas Van Oosterom

De gepassioneerd schaker werd in 1955 nationaal jeugdkampioen en eindigde op het WK als zevende achter grootheden als Boris Spasski en Lajos Postisch. Later veroverde hij twee keer (2005 en 2008) de wereldtitel in het correspondentieschaak. Van Oosterom was de drijvende kracht achter schaakvereniging Rotterdam, dat met sterren als Max Euwe, Jan Timman en Victor Kortsjnoi jarenlang onaantastbaar was in de landelijke competitie.

Financiële steun

Later werd hij als financier van een aantal grote evenementen als het toernooi in het Amsterdamse Krasnapolsky en het Amber-toernooi in Monaco in de schaakwereld een graag geziene gast. In 1993 werd hij tot erelid van de wereldschaakbond FIDE benoemd en in 2011 tot erelid van de nationale schaakbond.

Ook de biljarters konden rekenen op Van Oosteroms financiële steun. Zo financierde hij tot 2011 voor de driebandentop het Crystal Kelly-toernooi en sponsorde hij teams in de Nederlandse eredivisie.

Van Oosterom werd in 1993 getroffen door een hersenbloeding. Hij was sindsdien aangewezen op een rolstoel en leidde de laatste jaren een steeds meer teruggetrokken bestaan.