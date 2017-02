Vrouwen Twente halen uit, nipte winst Ajax

Het duel van zaterdag tussen PSV en Telstar is de eerste wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen die in samenvatting door de NOS wordt uitgezonden. De hoogtepunten worden uitgezonden in de uitzending van Studio Sport, vanaf 23.35 uur op NPO 1. De NOS gaat voortaan wekelijks een samenvatting uitzenden van een wedstrijd uit de eredivisie vrouwen.