Trumps tweede week: knuppels in hoenderhok door buitenlandbeleid

Zo was iedereen verrast over de harde toon die VN-ambassadeur Haley aansloeg tegen Rusland. Trump had laten weten dat er misschien wel viel te onderhandelen over de sancties tegen Rusland, maar Haley was keihard: "Het Oekraïense volk lijdt al drie jaar onder Russische bezetting. Zolang Rusland en de separatisten de soevereiniteit niet erkennen, zal deze crisis voortduren."

Er wordt dus niet getornd aan de sancties. "Het aanbod om te onderhandelen lijkt me van tafel", zegt Zwart. "Haley liet heel duidelijk blijken dat de sancties die Obama invoerde blijven."

Persbureau AP vroeg zich af of Trump en Haley misschien good cop/bad cop speelden: de een komt met een wortel, de ander met een stok. Zwart betwijfelt dat. "Ik heb niet het idee dat Trump zich zo laat regisseren. Ik denk eerder dat zijn ondergeschikten recht moeten praten wat hij krom heeft gemaakt."

Dat zagen we ook in Japan en Noord-Korea, waar minister Mattis van Defensie momenteel op bezoek is. Trump heeft gezegd dat al die bondgenoten maar eens hun eigen broek moeten gaan ophouden als het om defensie gaat. Hij wil weleens wat terugzien voor de 28.500 Amerikaanse manschappen in Zuid-Korea en de 50.000 in Japan. Mattis benadrukte tijdens zijn bezoek dat de VS zich zal houden aan alle defensie-afspraken.