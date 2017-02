Verdachte Louvre-aanslag is Egyptenaar, toestand kritiek

De man die vanmorgen bij het Louvre in Parijs een militair aanviel met een machete, is een 29-jarige Egyptenaar. Dat heeft de Parijse procureur-generaal op een persconferentie over de aanslag gezegd. De man werd neergeschoten door een andere militair, en verkeert nog altijd in levensgevaar. Zijn slachtoffer raakte alleen lichtgewond.

De Egyptische autoriteiten hebben bevestigd dat de verdachte de Egyptische nationaliteit heeft. De man woonde in de Verenigde Arabische Emiraten en vroeg op de Franse ambassade in Dubai een inreisvisum aan. Vorige week, op 26 januari, kwam hij in Frankrijk aan.

De Egyptenaar verbleef waarschijnlijk in het centraal gelegen achtste arrondissement, in een appartement dat vanmiddag door de politie is doorzocht. Twee dagen na zijn aankomst kocht hij twee machetes in een winkel in een andere wijk van Parijs.

De aanval wordt door de autoriteiten betiteld als een terroristische aanslag. De procureur-generaal prees de inzet en de daadkracht van leger en politie na de gebeurtenissen bij het museum.