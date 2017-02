Maffiapraktijken in Limburgse jeugdbende: het gaat ze om de blingbling

Roofovervallen, ramkraken, autodiefstal en witwassen. Het is het werk van zo'n 75 jongeren uit Heerlen en omgeving. Burgemeester Luc Winants van de gemeente Brunssum spreekt van maffiapraktijken. Niet alleen in Limburg is een jeugdbende actief. Ook in Eindhoven veroorzaken tientallen jongeren overlast en worden ze in verband gebracht met inbraken.

In Zuid-Limburg is er duidelijk sprake van een piramidestructuur, zegt burgemeester Winants. "Er zijn zo'n vijftien tot twintig slimmeriken die het allemaal verzinnen. Dat is de harde kern, en daaronder zit een hele groep mensen die volgen. Er zijn immers altijd handlangers nodig."

De harde kern bestaat vooral uit volwassenen die op jonge leeftijd al met de politie in aanraking zijn gekomen. En steeds duikt er de naam op van één familie, zegt Winants. De top van de bende werd drie weken geleden opgepakt.

Opsporing Verzocht besteedde eind vorig jaar aandacht aan een ramkraak op een juwelier in Brunssum.