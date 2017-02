Berghuis denkt met weemoed terug aan FC Twente

Zondag treft hij met Feyenoord zijn eerste werkgever in het betaalde voetbal. Berghuis: "Ik ken de coach goed. René Hake trainde toen Jong Twente. Ik ken nog één of twee spelers van dit elftal, meer eigenlijk niet. Toen ik bij Twente speelde was dat een topteam met onder anderen Nacer Chadli en Bryan Ruiz."

Feyenoord verwelkomt zondag Karim El Ahmadi, die terug is van de Afrika Cup. Dat betekent een wijziging in het team dat alles won na de winterstop. "Nee, ik ben niet bang voor mijn plaats. We weten nog niet voor wie de trainer kiest."