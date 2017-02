Feyenoord opgelucht; El Ahmadi terug in de basis

De teruggekeerde Feyenoorder Karim El Ahmadi krijgt zondag meteen weer een basisplaats in het duel met FC Twente. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wil nog niet zeggen wie er plaats moet maken voor de Marokkaan, die zondag met zijn land werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Afrika Cup.

"El Ahmadi is een van onze sleutelspelers. Hij is fit en zal spelen", zei Van Bronckhorst op de persconferentie voor het duel met Twente. "Voor wie, dat zul je zondag wel zien."

Van Bronckhorst zei El Ahmadi te hebben gemist, hoewel andere spelers zijn rol goed hebben opgevangen. "Zo'n speler mis je altijd. Hij is in de opbouw een rustpunt, is altijd beschikbaar voor medespelers, weet altijd oplossingen en weet precies wanneer hij druk moet zetten", roemde Van Bronckhorst de middenvelder.

El Ahmadi: geen klachten

Ook El Ahmadi is blij dat hij na de Afrika Cup weer heelhuids terug is bij Feyenoord. "Het is een zwaar toernooi. Fysiek en mentaal moet je heel sterk zijn. En de velden zijn in Gabon niet zo goed als hier. Maar ik ben heelhuids teruggekomen. Geen klachten, alleen een beetje verkouden."