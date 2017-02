Dode in uitgebrande bestelbus Tilburg is vermiste drugsverdachte

De dode man die woensdagavond in een uitgebrande bestelbus in het buitengebied van Tilburg werd gevonden, was de drugsverdachte Leon V. Dat heeft zijn advocaat tegen Omroep Brabant gezegd.

Zowel de politie als de raadsman hield er al rekening mee dat V. de dode man was. Vanmiddag is er sectie op het lichaam verricht.

Drugsverdachte V. uit Moergestel moest gisteren voor de rechter komen, samen met vier andere verdachten. Hij kwam niet opdagen bij de zaak, waarin drugshandel centraal staat.

Lieve vader

Advocaat Geoffrey Woodrow zei al eerder dat het niks voor Leon V. is om zomaar weg te blijven. "Zijn partner vertelde me dat hij een lieve vader en echtgenoot is. Hij zou zijn gezin nooit zo in onzekerheid laten zitten."

Bovendien was V. van plan te verschijnen in de rechtbank. "Hij wist hoe belangrijk die zitting was." Woodrow vertelde gisteren nog dat hij Leon V. zeer recent had gesproken om de rechtszaak voor te bereiden.

De politie doorzocht gistermiddag het huis en bedrijf van de vermiste verdachte.