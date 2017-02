Fan streamt bekerduel met smartphone: 139.000 kijkers

Een Engelse voetbalsupporter die afgelopen weekeinde de FA Cup-wedstrijd Crystal Palace-Manchester City live met zijn smartphone streamde, heeft meer dan 139.000 kijkers getrokken.

De 23-jarige Josh Chambers filmde de wedstrijd eigenlijk alleen voor zijn vader, maar kon zijn ogen niet geloven toen hij zag hoeveel mensen met hem live vanaf de tribune meekeken, zo vertelde hij tegen The Times.

"Mijn vader is er altijd bij, maar kon dit keer niet. Dus ik dacht, ik probeer Periscope eens uit en kijk hoe het werkt", aldus Chambers. Zijn stream via Twitter werd veelvuldig gedeeld. "Ik was eigenlijk niet van plan de hele wedstrijd te filmen. Maar er keken zoveel mensen en ik kreeg reacties uit de hele wereld, van Toronto tot Shanghai."

Premier League niet blij

Het gebeurt steeds vaker dat fans vanaf de tribune wedstrijden filmen en live uitzenden, hoewel het eigenlijk niet is toegestaan. De Premier League zegt in The Times dat het niet eerder zoveel toeschouwers bij een Periscope-stream heeft gezien en dat het actie onderneemt tegen dergelijke uitzendingen.

De Premier League heeft een afspraak met Twitter, Facebook en YouTube dat illegale beelden zo snel mogelijk van hun kanalen worden verwijderd. Stewards in stadions zijn geïnstrueerd dat ze extra moeten letten op supporters die wedstrijden met hun telefoon filmen en streamen.