Man met kapmes bij Louvre in Parijs neergeschoten

Het incident gebeurde bij een winkelcentrum vlak naast het museum. Het Louvre is, met een kleine 9 miljoen bezoekers per jaar, het drukst bezochte museum ter wereld. In het complex hangt onder meer de Mona Lisa, het beroemde werk van Leonardo da Vinci.

Noodtoestand

In Frankrijk geldt al lange tijd de noodtoestand, waardoor militairen en de politie in een hoge staat van paraatheid zijn. Dagelijks lopen er duizenden militairen op straat in Parijs.

De noodtoestand werd ingevoerd na de aanslagen in Parijs in november 2015 en is sindsdien al enkele keren verlengd.