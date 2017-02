Nederland vraagt Duitsland opheldering over 'ophok-eieren'

Staatssecretaris Van Dam heeft aan zijn ambtgenoot in Duitsland en aan de Europese Commissie opheldering gevraagd over deelstaten in Duitsland die zelfstandig hebben besloten de ophokplicht een dag in te trekken. Op deze manier zouden Duitse bedrijven hun eieren langer kunnen verkopen als 'vrije uitloop-eieren' en er meer geld voor kunnen krijgen.

Vanwege de vogelgriep geldt in ons land een ophokplicht. Omdat het besmettingsgevaar groot is, heeft Van Dam vorige week besloten dat de kippen nog elf weken binnen moeten blijven. Ook al is er bij pluimveehouders in Nederland sinds 25 december geen uitbraak van vogelgriep meer geweest, is het volgens Van Dam nodig omdat de situatie in Europa onduidelijk is.

'Oneerlijk speelveld'

Volgens Europese regelgeving mogen eieren van kippen die normaal buiten scharrelen, tijdens de ophokplicht nog 12 weken als vrije uitloop-eieren verkocht worden. In Duitsland zouden sommige staten de ophokplicht eenmalig een dag intrekken, met als gevolg dat de eieren nog weer 12 weken verkocht mogen worden.

Dat zorgt volgens Van Dam voor een "oneerlijk speelveld". Een woordvoerder van Van Dam laat weten dat men nu in gesprek is, maar over de inhoud nog niets gezegd kan worden.

In meerdere Europese landen zijn onlangs nieuwe uitbraken geweest bij pluimveebedrijven, ook in landen dicht bij Nederland: Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Er is in januari nog wel vogelgriep geconstateerd bij hobbyhouders in Bemmel in Gelderland en Medemblik in Noord-Holland. Ook zijn er nog met vogelgriep besmette wilde vogels gevonden.