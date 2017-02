Wind hindert golfers in Dubai, Woods geeft op

De tweede ronde in Dubai is halverwege afgebroken vanwege de harde woestijnwind. Joost Luiten kwam zeven holes in actie en staat na onder meer een birdie en een double bogey 48ste met par.

Darius van Driel speelde drie holes en bezet met +1 de 63ste plaats. George Coetzee (acht holes) gaat met -9 aan kop.