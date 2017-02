Dader in brand gestoken kapper nog onvindbaar

De politie is nog steeds op zoek naar de man die gisteravond een kapper in Enschede in brand stak. Het slachtoffer is nog niet gehoord door de politie, omdat hij eerst nog behandeld moet worden in het ziekenhuis.

"Het lijkt een gerichte actie tegen de kapper", zegt een politiewoordvoerder. "De dader is de zaak ingegaan, heeft de kapper bespoten met een brandbare vloeistof, stak hem in brand en is daarna snel de kapsalon uitgerend."

Volgens de politie was de dader ongeveer 1,80 meter lang, droeg hij donkere kleding en een bivakmuts.

Hij vluchtte vervolgens in een donkere Seat, die mogelijk vannacht is gedumpt. Vannacht gingen in Hengelo twee auto's in vlammen op, één van die auto's was een zwarte Seat Ibiza. Er zaten geen kentekenplaten op de wagen en hij stond als gestolen geregistreerd.

Verbrand bovenlichaam

Een man die aan het eten was in een restaurant ernaast, vertelde bij RTV Oost wat hij gezien heeft. "Ik zag iemand buiten met een bloot bovenlichaam, helemaal verbrand. Dat was de eigenaar van de kapperszaak, ik herkende hem direct."

De ooggetuige kende de kapper persoonlijk en is geschokt. "Je schrikt zeker. Zoiets gun je niemand."

Hij denkt dat de aanslag mogelijk was gericht tegen de vorige eigenaar van de zaak. Het slachtoffer had de zaak onlangs overgenomen en eerder zouden er al een aantal incidenten in de kapsalon zijn geweest. De politie neemt dit scenario mee in het onderzoek.