Mattis waarschuwt Noord-Korea tegen nucleaire aanval

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft bij zijn bezoek aan bondgenoot Zuid-Korea een waarschuwing gegeven aan Noord-Korea. Als dat land nucleaire wapens gebruikt zal een "effectief en overweldigend" antwoord volgen.

Mattis deed zijn uitspraken aan het eind van een tweedaags bezoek aan Zuid-Korea. Het is zijn eerste reis als minister. Hierna reist hij door naar Japan.

Het afgelopen jaar heeft Noord-Korea zo'n twintig rakettesten uitgevoerd, waaronder enkele nucleaire tests, wat een schending betekent van VN-resoluties. Het land zou ook weer actief zijn bij de kerncentrale Yongbyon.

Raketschild

Mattis besprak met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot ook het voor later dit jaar geplande raketschild. Dat Amerikaanse Thaad-systeem moet Zuid-Korea beschermen tegen aanvallen van de noorderbuur. Zowel China als Rusland is tegen de plaatsing van dit systeem. Volgens China, een van de weinige landen die invloed kan uitoefenen op Noord-Korea, zal zo'n systeem de machtsbalans in de regio doen verschuiven en daarmee destabiliserend werken.

De Verenigde Staten hebben nog tienduizenden militairen in de regio. In Zuid-Korea zijn er 28.500 gelegerd, in Japan zo'n 50.000. Trump heeft gezegd dat hij wil dat die landen meer gaan bijdragen aan de kosten daarvan.