Trump Daily 3 februari: sancties tegen Iran en ruzie met The Terminator

BFF

'Diplomatiek' is kennelijk niet een woord dat voorkomt in het vocabulaire van Donald Trump. Zijn presidentschap is nog maar twee weken oud en er is nu al frictie met Mexico, Duitsland, China, Iran en tal van Arabische landen. Hij kan nu Amerika's trouwe bondgenoot Australië aan dat lijstje toevoegen. Trump had eerder deze week een gespannen telefoontje met de Australische premier Malcolm Turnbull. Het Witte Huis had een uur ingeruimd voor het gesprek, maar Trump kapte het na 25 minuten al af, zo bericht de Washington Post.

Trump noemde zijn woordenwisseling met Turnbull "het slechtste telefoongesprek" dat hij als president had gevoerd. Trump was vooral gepikeerd over een deal die Obama had gesloten met Australië. Zijn voorganger had beloofd 1250 vluchtelingen op te nemen, die nu nog vastzitten in Australische detentiecentra.

TWEET WATCH - Na het gesprek tussen Trump en Turnbull verzekerde de Amerikaanse ambassade in Canberra dat de deal nog steeds overeind stond. Maar gisteren liet Trump zelf via Twitter andere geluiden horen. Hij bestempelde de vluchtelingen valselijk als "illegale immigranten" en hij beloofde deze "domme deal" opnieuw te onderzoeken.