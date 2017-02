'Politie moet multicultureler, anders verliezen we draagvlak'

De Nationale Politie moet meer mensen aannemen met een multiculturele achtergrond, anders verliest de politie draagvlak in de samenleving. Dat zegt Max Daniel, politiecommissaris Noord-Nederland en algemeen commandant Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Onderzoek, in een interview met de Volkskrant.

Volgens Daniel is de politie onvoldoende een afspiegeling van de samenleving. Daarnaast stromen agenten met een migratie-achtergrond niet vaak genoeg door naar hogere functies, zegt hij. De Nederlands-Indische Daniel is in de top bij de Nationale Politie de enige met een niet-westerse achtergrond.

Hij stelt dat de urgentie van etnische diversiteit niet voldoende wordt gevoeld door de leiding. "Neem die discussie over etnisch profileren. Het hoort bij ons vak, maar nu is het probleem dat het vaak wordt gekoppeld aan racisme en huidskleur. We kunnen als organisatie wel roepen dat het niet terecht is, maar dat bepalen wij niet. Zo wordt het gewoon beleefd."