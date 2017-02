Witte Huis roept bouwlustige Netanyahu tot de orde

Israël doet er goed aan om voorlopig geen nederzettingen uit te breiden of bij te bouwen. Die boodschap heeft het Witte Huis afgegeven aan de regering van de Israëlische premier Netanyahu. Dergelijke acties dragen niet bij aan het doel om vrede te bewerkstelligen, staat in een verklaring.

Die gekozen lijn is verrassend; tot nu toe heeft president Trump zich opgesteld als een onvoorwaardelijke bondgenoot van Israël. Trump stelde een ambassadeur aan in Tel Aviv die positief staat tegenover Israëls nederzettingen in bezet gebied en graag zou werken vanuit Jeruzalem, de stad die zowel Israël als de Palestijnen zien als hun (toekomstige) hoofdstad.

Onlangs nog uitte Trump scherpe kritiek op zijn voorganger Obama omdat die verzuimd had een resolutie in de VN-Veiligheidsraad te blokkeren waarin Israël werd veroordeeld voor zijn nederzettingenbeleid. Het was voor het eerst dat de VS zich onthield van stemming bij een dergelijke resolutie.

Meer dan 5000 huizen

In zijn jongste verklaring benadrukt het Witte Huis dat Trump nog geen officieel standpunt heeft ingenomen over Israëls nederzettingenpolitiek. Het onderwerp komt aan bod als hij Netanyahu spreekt op 15 februari, bij een bezoek van de Israëlische premier aan Washington. Trump zou in elk geval willen dat Israël tot die tijd afziet van het lanceren van nieuwe bouwplannen.

Sinds Trump in het Witte Huis zit, heeft de Israëlische regering op verschillende momenten nieuwe bouwprojecten aangekondigd, in totaal gaat het om meer dan 5000 huizen. Deze week zei premier Netanyahu dat hij zelfs een hele nieuwe nederzetting wil bouwen op de Westoever. Dat was een reactie op de ontruiming van Amona, waar kolonisten op last van de rechter moesten vertrekken.

In een verklaring aan The Jerusalem Post was het Witte Huis overigens nog duidelijker in zijn boodschap. Een woordvoerder vertelde de krant dat Trump niet geïnformeerd was over de Israëlische bouwplannen en dat hij wil dat Israël en de Palestijnen afzien van unilaterale besluiten die het vredesproces kunnen ondermijnen, waaronder het uitbreiden van nederzettingen.