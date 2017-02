Trumps VN-ambassadeur debuteert met felle aanval op Rusland

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft scherp uitgehaald naar Rusland. In haar eerste optreden in de Veiligheidsraad gaf ze de Russen de schuld van het opgelaaide geweld in Oost-Oekraïne.

Ze waarschuwde dat de economische sancties tegen Rusland niet worden opgeheven zolang Moskou zich niet terugtrekt uit de Krim en het schiereiland teruggeeft aan Oekraïne. De sancties zijn in 2014 nadat Rusland de Krim had geannexeerd.

Veroordeling

Haley noemde het "ongelukkig" dat ze bij haar VN-debuut het agressieve optreden van Rusland moest veroordelen. "We willen onze relatie met Rusland verbeteren, maar de situatie in Oost-Oekraïne vraagt om een heldere en sterke veroordeling van de Russische acties."

De harde taal van Haley is in lijn met de Amerikaanse opstelling tot nu toe, maar waarnemers vroegen zich de afgelopen weken af of er onder president Trump misschien een verzoenendere toon tegenover de Russen zou worden aangeslagen. Trump heeft er geen geheim van gemaakt dat hij president Poetin waardeert en graag de banden aanhaalt.

Schuld

Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van de recente opleving van het geweld in Oost-Oekraïne. Daarbij zijn zowel aan de kant van de regeringstroepen als bij de separatisten doden gevallen.

De gevechten concentreren zich in en rond de stad Avdiyivka, die in handen is van de regering in Kiev. Als gevolg van hevig artillerievuur is de stroom uitgevallen en zitten duizenden burgers in de barre winterkou.