'Hartslag en zweet verraden wanneer iemand doorslaat'

Ondertussen wordt de hartslag van het kind gemeten. Het lichaam vertelt namelijk of de filmpjes ook emoties bij het kind oproepen. Voelen ze niks of voelen ze juist alleen maar boosheid? Dat zegt volgens Swaab veel over hoe een kind later zal omgaan met mensen.

Juist het onderzoek op jonge leeftijd is belangrijk, net als het bieden van ondersteuning als dat nodig is, zegt Swaab. "De hersenen zijn dan nog volop in ontwikkeling. Hoe jonger het kind, hoe beter je die sociale ontwikkeling nog kan beïnvloeden."