Verzwakt Kameroen toch naar finale Afrika Cup

Kameroen heeft de finale bereikt van de Afrika Cup. De Belgische coach Hugo Broos kreeg voorafgaand aan het toernooi de ene afzegging na de andere te verwerken, maar loodste zijn ploeg wel naar de eindstrijd. In de halve finales was de viervoudig winnaar met 2-0 te sterk voor Ghana, dat het toernooi net zo vaak won.

De twee Afrikaanse grootmachten konden de neutrale toeschouwer aanvankelijk niet bekoren. Beide ploegen kenden een periode van overwicht, maar wisten daar nauwelijks kansen uit te peuren. Na rust brak Michael Ngadeu-Ngadjui de ban. Bij een vrije trap wist de verdediger van Slavia Praag in de 72ste minuut de bal vanuit een moeilijke hoek binnen te werken.

Het Ghanese offensief dat volgde, was zo nu en dan hevig. Jordan Ayew was nog het dichtst bij een goal, maar zijn schot ging rakelings naast. In de extra tijd verzilverde Christian Bassogog een snelle counter: 2-0.

'Eigen belang'

Met de finaleplaats spot Kameroen met de verwachtingen die allesbehalve hooggespannen waren, nadat zeven spelers de uitnodiging van Broos naast zich neer hadden gelegd. Onder hen Joel Matip van Liverpool, Allan Nyom van West Bromwich Albion, Schalke 04-aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting en ook Ajax-doelman André Onana.

"Deze spelers vinden hun eigen belang belangrijker dan dat van de nationale ploeg", mopperde de voetbalbond van Kameroen voor het toernooi in Gabon in een verklaring. De finaleplaats, de eerste sinds 2008, zal het humeur ongetwijfeld hebben doen opklaren.

Kameroen speelt die finale zondag tegen Egypte, dat woensdag Burkina Faso via strafschoppen versloeg. Zaterdag treffen Ghana en Burkina Faso elkaar in een duel om het brons.

Bij de vorige editie van de Afrika Cup in 2015 verloor Ghana de finale van Ivoorkust. De laatste titel van Kameroen dateert van 2002, zevenvoudig winnaar Egypte was in 2010 nog de beste van allemaal.