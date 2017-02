Jubilerend Oranje Fonds probeert Nederland te verbinden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vandaag 15 jaar getrouwd, een kristallen huwelijk. Het paar kreeg bij hun huwelijk van de Nederlandse bevolking het Oranje Fonds cadeau. Het fonds begon met een budget van vier miljoen euro, en inmiddels heeft het een budget van 33 miljoen euro per jaar.

Ook het Oranje Fonds viert vandaag een feestje, dat door directeur Ronald van der Giessen wordt opgeluisterd met de nodige interviews.

100.000 projecten

In het NOS Radio 1 Journaal vertelt hij dat er in 2015 14.400 initiatieven zijn gesteund in Nederland en op de zes eilanden in het Caribisch gebied. Sinds de oprichting kregen zo'n 100.000 sociale projecten een financiële injectie.

De bekendste projecten zijn NL Doet, waarbij vrijwilligerswerk in de buurt wordt gepromoot, en de Appeltjes van Oranje, een prijs voor organisaties die zich inzetten voor een leefbare samenleving waarbij verschillende groepen bij elkaar komen.

Loop eens een buurthuis binnen

Er worden ook veel losse projecten gesteund. Die krijgen één keer geld van het fonds, daarna moeten ze het zelf doen. Van der Giessen: "Het geld dat het Oranje Fonds schenkt, is de eerste brandstof in de tank waarmee de auto uit de showroom rijdt en daarna kan zo'n project zich steeds verder ontwikkelen."

Ook het koningspaar zelf komt soms met ideeën die de samenleving kunnen verbinden. Zo is zeven jaar geleden op initiatief van Máxima het project "Kinderen maken muziek" opgezet. Het doel was om met hulp van vrijwilligers muziekles te geven op basisscholen.

Vandaag vraagt het Oranje Fonds Nederlanders om eens buiten de eigen vertrouwde omgeving te kijken en nieuwe contacten te leggen. "Loop eens binnen bij een buurthuis, maak een praatje met iemand die eenzaam is of ga een dagje helpen in een verzorgingshuis. Zo maken we samen Nederland mooier."