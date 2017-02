Wekdienst van 2 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Er zijn vandaag wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het blijft overdag droog, maar vanuit het zuidwesten gaat het vanavond regenen. Het wordt 9 tot 13 graden.

Kamer tegen gedwongen opname verwarden

Het plan van minister Schippers om verwarde mensen drie dagen gedwongen ter observatie op te kunnen nemen gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA heeft zich bij de tegenstanders in de Tweede Kamer gevoegd en er is nu geen meerderheid meer voor, schrijven AD en Trouw. Volgens de tegenstanders is de maatregel van de minister alleen maar bedoeld om lastige mensen zomaar van de straat te kunnen plukken. Een ander plan van de minister om psychiatrische patiënten die een gevaar vormen achttien uur lang te kunnen dwingen om medicijnen te nemen haalt het waarschijnlijk wel.

Universiteit op slot na protest tegen Breitbart-spreker

De universiteit van Californië in Berkeley is dicht na hevige protesten tegen de komst van een redacteur van de rechtse nieuwssite Breitbart. Het bezoek van deze Milo Yiannopoulos, die vanwege zijn omstreden uitingen is geblokkeerd door Twitter, is afgezegd. Honderden mensen waren naar Berkeley gekomen om te demonstreren. Een aantal van hen ging op de vuist met de politie en er werden ruiten ingegooid. De belangrijkste strategisch adviseur van Trump, Steve Bannon, is afkomstig van Breitbart. De site voerde campagne voor Trumps verkiezing.