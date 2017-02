Weer spitsroeden lopen voor VVD'er; ook PvdA kritisch over Wiebes

Staatssecretaris Wiebes van Financiën staat een zwaar debat te wachten. Hij moet zich in de Tweede Kamer verantwoorden over de chaos die de afgelopen jaren is ontstaan bij de Belastingdienst.

In een vernietigend rapport oordeelde de commissie-Joustra dat de kerntaak van de fiscus, de inning van belastingen, in gevaar is. De top van de Belastingdienst heeft te weinig kennis, de cultuur is te informeel, er werken te weinig goede mensen en ict-systemen zijn verouderd. Daarom moet er snel worden ingegrepen, zo oordeelde de commissie.

De Tweede Kamer houdt staatssecretaris Wiebes (VVD) en de Belastingdienst al maanden in de gaten, omdat er steeds weer nieuwe zorgwekkende feiten naar boven kwamen. Vooral de riante vertrekregeling waarvan veel ervaren en goede krachten gebruikmaakten, werd gezien als een aanslag op de Belastingdienst.

Geschrokken

Nog maar zes dagen geleden trad Wiebes' partijgenoot Van der Steur af als minister van Veiligheid en Justitie vanwege de aanhoudend zware kritiek in de Tweede Kamer. Een van de factoren die daarbij een rol speelden, was dat hij onvoldoende vertrouwen kreeg van coalitiegenoot PvdA. Ook over Wiebes is de PvdA kritisch. "De staatssecretaris staat een zwaar debat te wachten", zegt PvdA-Kamerlid Groot. "Er zijn veel fouten gemaakt en er is veel belastinggeld verspild."

CDA'er Omzigt zegt ontzettend te zijn geschrokken van de conclusies uit het rapport. "Wiebes heeft een hoop uit te leggen. Niet alleen zijn er foute besluiten genomen, er zijn ook helemaal geen notulen bijgehouden."